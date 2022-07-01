Сколько оккупантов были ранены во время войны: в Минобороны назвали число

"Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести",- заявил министр обороны Алексей Резников.

По словам министра, Россия выдает погибших оккупантов как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.

Резников заметил, что уже слишком поздно для того, чтобы "сохранить лицо" российскому президенту Владимиру Путину.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе... Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе одержим победу", - отметил министр.