Сколько нужно денег на размещение сил терробороны: ответ Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что для развертывания сил территориальной обороны необходимо 2,7 млрд гривен. По его словам, первоочередные расходы пойдут на обустройство мест дислокации сил терробороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров .

"По состоянию на вчера: 80 подразделений размещены в 72 имущественных комплексах, уже заключены 23 договора аренды. Для размещения оставшихся 96 подразделений предварительно выбраны 83 имущественных комплекса. По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации составляет 2 млрд 772 млн гривен", - сказал Резников.

Он добавил, что первоочередной необходимостью является обустройство и содержание мест дислокации, поскольку речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей.

"Оружием, одеждой, средствами связи и индивидуальной бронезащитой силы терробороны будут обеспечены силами Минобороны. Однако остаются актуальными вопросы состояния помещений и подключения к коммуникациям, обеспечения транспортом, что требует привлечения ресурсов местных властей", - заявил Резников.

Резников сообщил, что уже направил соответствующие письма, где определены потребности сил терробороны в регионах.