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Скільки потрібно грошей на розміщення сил тероборони: відповідь Міноборони

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Середа 26 січня 2022 16:05
Скільки потрібно грошей на розміщення сил тероборони: відповідь Міноборони Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для розгортання сил територіальної оборони необхідно 2,7 млрд гривень. За його словами, першочергові витрати підуть на облаштування місць дислокації сил тероборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету Міністрів.

"Станом на вчора: 80 підрозділів розміщені в 72 майнових комплексах, вже укладено 23 договори оренди. Для розміщення решти 96 підрозділів попередньо обрані 83 майнових комплекси. За попередньою оцінкою, загальна сума потреб на облаштування всіх місць дислокації становить 2 млрд 772 млн гривень", - сказав Резніков.

Він додав, що першочерговою необхідністю є облаштування та утримання місць дислокації, оскільки йдеться про одночасне розгортання 176 військових частин.

"Зброєю, одягом, засобами зв'язку та індивідуальним бронезахистом сили тероборони будуть забезпечені силами Міноборони. Однак залишаються актуальними питання стану приміщень і підключення до комунікацій, забезпечення транспортом, що вимагає залучення ресурсів місцевої влади", - заявив Резніков.

Резніков повідомив, що вже направив відповідні листи, де визначені потреби сил тероборони в регіонах.

Нагадаємо, 1 січня набув чинності закон, який передбачає створення Сил територіальної оборони. В той же день президент призначив Галушкіна командувачем цих сил.

Раніше повідомлялося, хто не зможе потрапити в сили територіальної оборони.

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Олексій Резніков Міністерство оборони України
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