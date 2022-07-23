UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько населенных пунктов оккупировано в Николаевской области: ответ Кима

Фото: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня под российской оккупацией находится около 5% населенных пунктов Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в эфире молдавского канала TV8.

"В Николаевской области оккупировано 5% населенных пунктов. Это Снегиревка и ряд сел рядом с ней. По всем направлениям идут бои. ВСУ успешно продвигаются в сторону юга и отвоевывают наши территории", - подчеркнул он.

По его словам, в районе линии разграничения много разрушенных на 90% сел. Жителей некоторых их них приходилось принудительно эвакуировать.

Напомним, накануне противник дважды обстреляли населенные пункты Николаевской области. Российские ракеты попали в здание магазина и гаражный кооператив в Первомайском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область