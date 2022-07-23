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Скільки населених пунктів окуповано в Миколаївській області: відповідь Кіма

Фото: начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні під російською окупацією знаходиться близько 5% населених пунктів Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма в ефірі молдавського каналу TV8.

"У Миколаївській області окуповано 5% населених пунктів. Це Снігурівка і ряд сіл поруч з нею. В усіх напрямках йдуть бої. ЗСУ успішно просуваються в бік півдня і відвойовують наші території", - підкреслив він.

За його словами, в районі лінії розмежування багато зруйнованих на 90% сіл. Жителів деяких з них доводилося примусово евакуювати.

Нагадаємо, напередодні противник двічі обстріляли населені пункти Миколаївської області. Російські ракети влучили в будівлю магазину і гаражний кооператив в Первомайському.

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Миколаївська область