Скільки населених пунктів окуповано в Миколаївській області: відповідь Кіма

На сьогодні під російською окупацією знаходиться близько 5% населених пунктів Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма в ефірі молдавського каналу TV8.

"У Миколаївській області окуповано 5% населених пунктів. Це Снігурівка і ряд сіл поруч з нею. В усіх напрямках йдуть бої. ЗСУ успішно просуваються в бік півдня і відвойовують наші території", - підкреслив він.

За його словами, в районі лінії розмежування багато зруйнованих на 90% сіл. Жителів деяких з них доводилося примусово евакуювати.