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Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Николаевской области: что известно

Новина українською →
Николаев, Пятница 22 июля 2022 08:59
Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Николаевской области: что известно Фото: оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Николаевской области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 22 июля дважды обстреляли населенные пункты Николаевской области. Вражеские ракеты попали в здание магазина и гаражный кооператив в пгт Первомайское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Также около 5:00 оккупанты обстреляли населенный пункт Новониколаевка. Прилеты были зафиксированы преимущественно на открытых территориях. Пострадавших нет.

Кроме того, по предварительной информации, ориентировочно с 07:30 происходили обстрелы в направлении населенных пунктов Киселевка и Максимовка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, мы писали, что в Николаеве утром во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Также вчера российские оккупанты выпустили семь ракет С-300 по Николаеву. В результате один человек получил ранение. Попадание ракет зафиксировано в объект инфраструктуры, АЗС, газопроводе и складском помещении.

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