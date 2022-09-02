Сколько мирных украинцев погибло с начала вторжения РФ: ответ Енина
С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года погибли более 7 000 мирных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Евгения Енина на телемарафоне.
"Уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны, превышает 7 тысяч человек. И еще 5,5 тысяч мирных жителей травмированы", - отметил он.
По его слова, это тяжелые потери для Украины. И не смотря на это Россия не останавливается.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабной войны погибли почти 9 000 украинских военных.
Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ, потери Российской Федерации в живой силе почти достигли 49 000 военных.
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