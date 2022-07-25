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Скільки медзакладів зруйновано з початку вторгнення РФ: відповідь МОЗ

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 00:18
Скільки медзакладів зруйновано з початку вторгнення РФ: відповідь МОЗ Фото: МОЗ назвало кількість зруйнованих медустанов з початку війни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в результаті бойових дій знищено 123 об'єкти системи охорони здоров'я, ще 746 потребують відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

З 24 лютого окупанти вбили щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 отримали поранення. Попри це, щотижня в середньому здійснюється по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном.

Зараз вже 17 держав приймають українських пацієнтів. Крім того, виконано 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями. Всього на лікування за кордон відправлено 1274 українці.

Нагадавши, у МОЗ розглядають можливість будівництва модульних лікарень на деокупованих територіях. Завдяки цим технологіям за рік можна побудувати повноцінну лікарню на 300 ліжок.

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