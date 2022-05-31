UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько диверсантов удалось поймать и как помогают обычные граждане. Ответ МВД

Фото: первый замглавы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине раскрыли 88 диверсионно-разведывательных групп. При этом задержали почти 800 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

По его словам, МВД фиксирует снижение проявлений ДРГ как по Украине, так и в Киеве.

"Но нельзя сказать, что они исчезли. Только за первые две недели мая нашими правоохранителями выявлено на территории Украины одну ДРГ и задержано 43 лица, причастных к диверсионной деятельности, из них 18 в Киеве", - добавил Енин.

Он подчеркнул, что враг работает в тылу и ведет свою партизанскую войну. Российские агенты собирают информацию и до сих пор могут корректировать огонь.

"Мы отрабатываем целый ряд регионов: криминалитет, пророссийские движения и группировки. Первой была Одесская область, где в результате обысков полиция обнаружила огромные арсеналы оружия и даже инструкции по диверсионно-разведывательной деятельности. Сколько еще таких групп находятся в "спящем режиме" в других регионах - будем выяснять", - рассказал первый замглавы МВД.

Енин подчеркнул, что украинцам необходимо быть бдительными, чтобы помочь правоохранителям выявлять ДРГ.

"С 24 февраля на "102" Главного управления Нацполиции в Киеве поступило более 20 тысяч заявлений о возможных ДРГ. Конечно подтверждались они 1 к 10, но, тем не менее, это очень сработало. Поэтому продолжать в том же духе", - добавил он.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентуру, которая помогала диверсантам зайти в Николаев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕнинМинистерство внутренних дел УкраиныВойна России против Украины