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Скільки диверсантів вдалося зловити і як допомагають звичайні громадяни. Відповідь МВС

Фото: перший заступник голови МВС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розкрили 88 диверсійно-розвідувальних груп. При цьому затримали майже 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін.

За його словами, МВС фіксує зниження проявів ДРГ як по Україні, так і в Києві.

"Але не можна сказати, що вони зникли. Тільки за перші два тижні травня нашими правоохоронцями виявлено на території України одну ДРГ і затримано 43 особи, причетних до диверсійної діяльності, з них 18 в Києві", - додав Єнін.

Він підкреслив, що ворог працює в тилу і веде свою партизанську війну. Російські агенти збирають інформацію і досі можуть коригувати вогонь.

"Ми відпрацьовуємо цілий ряд регіонів: криміналітет, проросійські рухи і угруповання. Першою була Одеська область, де в результаті обшуків поліція виявила величезні арсенали зброї і навіть інструкції з диверсійно-розвідувальної діяльності. Скільки ще таких груп знаходяться в "сплячому режимі" в інших регіонах - будемо з'ясовувати", - розповів перший заступник голови МВС.

Єнін підкреслив, що українцям необхідно бути пильними, щоб допомогти правоохоронцям виявляти ДРГ.

"З 24 лютого на "102" Головного управління Нацполіції в Києві надійшло понад 20 тисяч заяв про можливі ДРГ. Звичайно підтверджувалися вони 1 до 10, але, тим не менш, це дуже спрацювало. Тому продовжувати в тому ж дусі", - додав він.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України знешкодила російську агентуру, яка допомагала диверсантам зайти в Миколаїв.

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