Сколько артиллерии и бронетехники нужно для контрнаступления: ответ Завитневича

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

"По артиллерии нужно выйти по крайней мере на те цифры, которые у нас были до 24 февраля, с заменой 152 калибра на 155. По танкам, БМП и БТР, которые у нас были и которые мы потеряли, у военных эти цифры есть", - заявил он.

По словам Завитневич, за точными цифрами стоит лучше обращаться к военным, подчеркнув, что они не являются постоянными.

"Плюс мы только начали работать с этим вооружением. Оно гораздо точнее, та же артиллерия стреляет дальше чем та, что у нас была. Поэтому увидим еще и по результатам применения. Так же и по MLRS посмотрим", - добавил он.