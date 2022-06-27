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Сколько артиллерии и бронетехники нужно для контрнаступления: ответ Завитневича

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 09:45
Сколько артиллерии и бронетехники нужно для контрнаступления: ответ Завитневича Фото: глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

Вооруженным силам Украины для контрнаступления необходимы артиллерия, танки, БМП и БТР. Нужды украинских военных в бронетехнике исчисляется в сотнях.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

"По артиллерии нужно выйти по крайней мере на те цифры, которые у нас были до 24 февраля, с заменой 152 калибра на 155. По танкам, БМП и БТР, которые у нас были и которые мы потеряли, у военных эти цифры есть", - заявил он.

По словам Завитневич, за точными цифрами стоит лучше обращаться к военным, подчеркнув, что они не являются постоянными.

"Плюс мы только начали работать с этим вооружением. Оно гораздо точнее, та же артиллерия стреляет дальше чем та, что у нас была. Поэтому увидим еще и по результатам применения. Так же и по MLRS посмотрим", - добавил он.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина не должна надеяться на чудо, поскольку вернуть захваченные территории удастся только военной победой над Россией.

Ранее Буданов заявил, что видимые результаты контрнаступления в Херсонской области будут не раньше августа 2022 года.

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