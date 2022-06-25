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Нет смысла ждать чуда. Украина отвоюет территории в ходе контрнаступления, - Буданов

Новина українською →
Киев, Суббота 25 июня 2022 19:09
Нет смысла ждать чуда. Украина отвоюет территории в ходе контрнаступления, - Буданов Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Александр Мороз

Украина не должна надеяться на чудо, поскольку вернуть захваченные территории удастся только военной победой над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для Reuters.

По его словам, противник использует свои резервные силы в рамках тайной мобилизации для пополнения своих рядов на Донбассе, поэтому нет смысла ждать истощения наступательного потенциала России.

"Мы не должны ждать чуда, что они устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления", - отметил Буданов.

Напомним, ранее Буданов заявил, что видимые результаты контрнаступления в Херсонской области будут не раньше августа 2022 года.

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