Нет смысла ждать чуда. Украина отвоюет территории в ходе контрнаступления, - Буданов
Украина не должна надеяться на чудо, поскольку вернуть захваченные территории удастся только военной победой над Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для Reuters.
По его словам, противник использует свои резервные силы в рамках тайной мобилизации для пополнения своих рядов на Донбассе, поэтому нет смысла ждать истощения наступательного потенциала России.
"Мы не должны ждать чуда, что они устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления", - отметил Буданов.
Напомним, ранее Буданов заявил, что видимые результаты контрнаступления в Херсонской области будут не раньше августа 2022 года.
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