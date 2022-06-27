Скільки артилерії і бронетехніки потрібно для контрнаступу: відповідь Завитневича

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

"По артилерії потрібно вийти принаймні на ті цифри, які у нас були до 24 лютого, із заміною 152 калібру на 155. По танках, БМП і БТР, які у нас були і які ми втратили, у військових ці цифри є", - заявив він.

За словами Завітневич, за точними цифрами варто краще звертатися до військових, підкресливши, що вони не є постійними.

"Плюс ми тільки почали працювати з цим озброєнням. Воно набагато точніше, та ж артилерія стріляє далі ніж та, що у нас була. Тому побачимо ще й за результатами застосування. Так само і по MLRS подивимося", - додав він.