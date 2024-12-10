ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Skoda скоротить модельну лінійку Octavia: подробиці

Вівторок 10 грудня 2024 15:58
UA EN RU
Skoda скоротить модельну лінійку Octavia: подробиці Фото: Skoda скоротить модельну лінійку Octavia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чеський автовиробник не планує у подальшому випускати оновлену Octavia vRS з плагін-гібридною силовою установкою. Вперше PHEV-система дебютувала на авто марки Skoda у 2020 році з появою четвертого покоління моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

PHEV-гібрид використовував 1,4-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом і електромотор потужністю 114 к.с. для сумарної потужності системи 242 к.с. Інтегрована у систему акумуляторна батарея ємністю 13 кВт*год забезпечувала машині пробіг у 60 км лише на електриці.

Коментуючи можливість продовження випуску плагін-гібридів, у Skoda відповіли, що наразі у компанії немає планів пропонувати Octavia vRS у варіанті плагін-гібрида.

Skoda скоротить модельну лінійку Octavia: подробиці

Оновлена ​​Octavia vRS тепер живиться виключно від 2,0-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом. Модернізований силовий агрегат отримав збільшену на 20 к.с. потужність завдяки іншим паливним форсункам. Таким чином, оновлена Skoda Octavia vRS розвиває 262 к.с. потужності та близько 400 Нм максимального крутного моменту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Skoda Автомобільний ринок
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України