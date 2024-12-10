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Skoda сократит модельную линейку Octavia: подробности

Вторник 10 декабря 2024 15:58
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Skoda сократит модельную линейку Octavia: подробности Фото: Skoda сократит модельную линейку Octavia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Чешский автопроизводитель не планирует в дальнейшем выпускать обновленную Octavia vRS с плагин-гибридной силовой установкой. Впервые PHEV-система дебютировала на автомобильные марки Skoda в 2020 году с появлением четвертого поколения модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

PHEV-гибрид использовал 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электромотором мощностью 114 л.с. для суммарной мощности системы 242 л.с. Интегрированная в систему аккумуляторная батарея емкостью 13 кВт*ч обеспечивала машине пробег в 60 км только на электричестве.

Комментируя возможность продолжения выпуска плагин-гибридов, в Skoda ответили, что у компании нет планов предлагать Octavia vRS в варианте плагин-гибрида.

Skoda сократит модельную линейку Octavia: подробности

Обновленная Octavia vRS теперь питается исключительно от 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом. Модернизированный силовой агрегат получил увеличенную на 20 л. мощность благодаря другим топливным форсункам. Таким образом, обновленная Skoda Octavia vRS развивает 262 л.с. мощности и около 400 Нм максимального крутящего момента.

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