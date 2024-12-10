Skoda сократит модельную линейку Octavia: подробности

Чешский автопроизводитель не планирует в дальнейшем выпускать обновленную Octavia vRS с плагин-гибридной силовой установкой. Впервые PHEV-система дебютировала на автомобильные марки Skoda в 2020 году с появлением четвертого поколения модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar .

PHEV-гибрид использовал 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электромотором мощностью 114 л.с. для суммарной мощности системы 242 л.с. Интегрированная в систему аккумуляторная батарея емкостью 13 кВт*ч обеспечивала машине пробег в 60 км только на электричестве.

Комментируя возможность продолжения выпуска плагин-гибридов, в Skoda ответили, что у компании нет планов предлагать Octavia vRS в варианте плагин-гибрида.

Обновленная Octavia vRS теперь питается исключительно от 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом. Модернизированный силовой агрегат получил увеличенную на 20 л. мощность благодаря другим топливным форсункам. Таким образом, обновленная Skoda Octavia vRS развивает 262 л.с. мощности и около 400 Нм максимального крутящего момента.