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Skoda готує спортивний електричний кросовер Elroq RS: опубліковані перші подробиці

Понеділок 31 березня 2025 13:49
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Skoda готує спортивний електричний кросовер Elroq RS: опубліковані перші подробиці Фото: Skoda готує спортивний електричний кросовер Elroq RS (skoda-auto.ua)
Автор: Константин Широкун

Компанія Skoda представила перший тизер нового електричного кросовера Elroq RS. Світовий дебют новинки відбудеться 3 квітня. Після онлайн презентації Elroq RS дебютує на Міланському тижні дизайну 2025, який проходитиме з 8 по 13 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Тизер демонструє ключові особливості дизайну, включаючи характерні для лінійки RS чорні елементи. Як і всі варіанти Elroq, модель RS оснащена новою глянцево-чорною решіткою Tech-Deck Face. Крім того, Elroq RS буде доступний у фірмовому кольорі Mamba Green.​

Під час Міланського тижня дизайну 2025 Elroq RS стане центральним елементом інтерактивної експозиції в галереї Padiglione Arte Contemporanea в районі Porta Venezia. Виставка буде відкрита для відвідувачів з 8 по 13 квітня. Крім того, на честь 130-річчя компанії Skoda відбудеться офіційна презентація кросівок Botas, створених у співпраці з дизайнерською командою Skoda за принципами дизайну Modern Solid.​

Нагадаємо, що зараз електромобіль Skoda Elroq доступний з трьома різними розмірами акумуляторів і силовими агрегатами. Максимальний запас ходу авто становить 560 кілометрів за циклом WLTP.

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