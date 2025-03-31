Skoda готовит спортивный электрический кроссовер Elroq RS: опубликованы первые подробности
Компания Skoda представила первый тизер нового электрического кроссовера Elroq RS. Мировой дебют новинки состоится 3 апреля. После онлайн презентации Elroq RS дебютирует на Миланской неделе дизайна 2025, которая пройдет с 8 по 13 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Тизер демонстрирует ключевые особенности дизайна, включая характерные для линейки RS черные элементы. Как и все варианты Elroq, модель RS оснащена новой глянцево-черной решеткой Tech-Deck Face. Кроме того, Elroq RS будет доступен в фирменном цвете Mamba Green.
Во время Миланской недели дизайна 2025 Elroq RS станет центральным элементом интерактивной экспозиции в галерее Padiglione Arte Contemporanea в районе Porta Venezia. Выставка будет открыта для посетителей с 8 по 13 апреля. Кроме того, в честь 130-летия компании Skoda состоится официальная презентация кроссовок Botas, созданных в сотрудничестве с дизайнерской командой Skoda по принципам дизайна Modern Solid.
Напомним, что сейчас электромобиль Skoda Elroq доступен с тремя различными размерами аккумуляторов и силовыми агрегатами. Максимальный запас хода авто составляет 560 километров по циклу WLTP.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.