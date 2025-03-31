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Skoda готовит спортивный электрический кроссовер Elroq RS: опубликованы первые подробности

Понедельник 31 марта 2025 13:49
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Skoda готовит спортивный электрический кроссовер Elroq RS: опубликованы первые подробности Фото: Skoda готовит спортивный электрический кроссовер Elroq RS (skoda-auto.ua)
Автор: Константин Широкун

Компания Skoda представила первый тизер нового электрического кроссовера Elroq RS. Мировой дебют новинки состоится 3 апреля. После онлайн презентации Elroq RS дебютирует на Миланской неделе дизайна 2025, которая пройдет с 8 по 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Тизер демонстрирует ключевые особенности дизайна, включая характерные для линейки RS черные элементы. Как и все варианты Elroq, модель RS оснащена новой глянцево-черной решеткой Tech-Deck Face. Кроме того, Elroq RS будет доступен в фирменном цвете Mamba Green.

Во время Миланской недели дизайна 2025 Elroq RS станет центральным элементом интерактивной экспозиции в галерее Padiglione Arte Contemporanea в районе Porta Venezia. Выставка будет открыта для посетителей с 8 по 13 апреля. Кроме того, в честь 130-летия компании Skoda состоится официальная презентация кроссовок Botas, созданных в сотрудничестве с дизайнерской командой Skoda по принципам дизайна Modern Solid.

Напомним, что сейчас электромобиль Skoda Elroq доступен с тремя различными размерами аккумуляторов и силовыми агрегатами. Максимальный запас хода авто составляет 560 километров по циклу WLTP.

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