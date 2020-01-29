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Ясько розповіла про подальшу роботу української делегації у ПАРЄ

Новини » Політика     29.01.2020 - 22:36
Ясько розповіла про подальшу роботу української делегації у ПАРЄ
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Ясько заявила, що українська делегація буде працювати з позитивним порядком денним разом з партнерами

Голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько визначила три основні напрямки подальшої роботи делегації в Асамблеї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ясько у Facebook.

Вона відзначила, що російська делегація у ПАРЄ - це "нова нормальність".

"Ми будемо активно і професійно працювати в ПАРЄ і рамках мандату, отриманого від Верховної ради України. Ми будемо слідкувати, щоб Росія не використала трибуну ПАРЄ для поширення фейків і пропаганди. Будь-які антиукраїнські випади не залишаться без відповіді. Жодної толерантності до заплющування очей на спробу зміну статусу окупованих територій України", - заявила вона..

Також вона додала, що українська делегація буде працювати з позитивним порядком денним разом з партнерами, друзями та однодумцями.

"Ми продовжимо працювати з позитивним порядком денним разом з партнерами, друзями та однодумцями. Наша мета незмінна - відновлення авторитету РЄ, зміцнення прав людини, демократії та верховенства права", - написала вона.

Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Відзначимо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в якій повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російської делегації.

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