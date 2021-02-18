"Склонен к побегу": Навального поставили на учет в СИЗО

Он рассказал, что его решили поставить на профилактический учет в СИЗО. И связывает это со своим расследованием о "дворце Путина" в Геленджике.

"У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего «спецблока», добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", - сказано на странице российского политика.