"Схильний до втечі": Навального поставили на облік в СІЗО

Він розповів, що його вирішили поставити на профілактичний облік в СІЗО. І пов'язує це зі своїм розслідуванням про "палац Путіна" в Геленджику.

"У мене є тільки одне пояснення того, що відбувається. Одному дідові, що живе в бункері, приснився кошмар. Ніби я втік зі свого «спецблока», дістався до Геленджика, проник в його палац, граю там у його машинки, мажу себе брудом з його складу, а потім стрибаю в аквадискотеку і танцюю там, здіймаючи купу бризок. Дід прокинувся наляканий, підняв трубку телефону і зажадав вжити профілактичні заходи щодо недопущення наруги над святинями", - сказано на сторінці російського політика.