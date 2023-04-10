Вимагав за іспит 1500 доларів: у Києві викрили працівника медуніверситету

За слідством, асистент кафедри медичного університету через Telegram надсилав смс-повідомлення студентам, які не склали іспит. Вигадав, що має відношення до Центру тестування Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та зокрема тестового компоненту "КРОК".

Він пропонував їм "вирішити" вказане питання за грошову винагороду.

Під час проведення комплексу слідчих та розшукових дій правоохоронці встановили підозрюваного та затримали. На цей час зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру асистенту кафедри медичного університету за фактами замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України). Слідство триває.

Фото: викладач пропонував скласти іспит за 1500 доларів (kyiv.gp.gov.ua)