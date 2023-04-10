Требовал за экзамен 1500 долларов: в Киеве разоблачили сотрудника медуниверситета

По следствию, ассистент кафедры медицинского университета через Telegram присылал смс-сообщения студентам, не сдавшим экзамен. Выдумал, что имеет отношение к Центру тестирования Единого государственного квалификационного экзамена и в частности тестового компонента "КРОК".

Он предлагал им "решить" указанный вопрос за денежное вознаграждение.

Во время проведения комплекса следственных и розыскных действий правоохранители установили подозреваемого и задержали. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении ассистенту кафедры медицинского университета по фактам покушения на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК) ). Следствие продолжается.

Фото: преподаватель предлагал сдать экзамен за 1500 долларов (kyiv.gp.gov.ua)