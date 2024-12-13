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До складу поїзда "Одеса – Ясіня" додали дитячі вагони: як вони виглядають (фото)

П'ятниця 13 грудня 2024 11:23
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До складу поїзда "Одеса – Ясіня" додали дитячі вагони: як вони виглядають (фото) Фото: Дитячий вагон ("Укрзалізниця")
Автор: Тетяна Веремєєва

Починаючи з 12 грудня з Одеси щоденно відправлятиметься дитячий вагон у складі поїзда №26/25 "Одеса – Ясіня". Цей маршрут популярний серед дитячих груп та сімей ветеранів, які їдуть на оздоровлення в Карпати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзаліщницю".

У компанії зазначають, що дитячі вагони створені з турботою про найменших пасажирів. Проєкт реалізовано завдяки співпраці з UNICEF Ukraine та за фінансової підтримки уряду Бельгії. У вагонах є:

  • бізіборди з рухомими елементами
  • навчально-розважальні матеріали
  • інтерактивні ігри та пізнавальні завдання
  • спеціально оформлені купе з персонажами "Іскорками Суперсил"
  • манежі для наймолодших
  • безпечні поручні та збільшені обмежувачі верхніх полиць

Продаж квитків доступний виключно через застосунок "Укрзалізниці", де дитячі вагони позначені спеціальним маркуванням.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" додала новий модернізований дитячий вагон до поїзда №41/42, що курсує за маршрутом "Дніпро – Трускавець". Перший рейс із цим вагоном вирушив 5 грудня.

Нагадаємо, діти до 6 років можуть подорожувати безкоштовно без надання окремого місця та квитка, без жодних обмежень щодо кількості поїздок або типу вагону та поїзда. Для пасажирів віком від 6 до 14 років передбачена знижка 25% на квитки у пасажирських вагонах усіх категорій. Варто зазначити, діти до 14 років можуть подорожувати поїздами лише в супроводі дорослих.

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Укрзалізниця Поїзди Вагони
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