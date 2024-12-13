До складу поїзда "Одеса – Ясіня" додали дитячі вагони: як вони виглядають (фото)

Починаючи з 12 грудня з Одеси щоденно відправлятиметься дитячий вагон у складі поїзда №26/25 "Одеса – Ясіня". Цей маршрут популярний серед дитячих груп та сімей ветеранів, які їдуть на оздоровлення в Карпати.

У компанії зазначають, що дитячі вагони створені з турботою про найменших пасажирів. Проєкт реалізовано завдяки співпраці з UNICEF Ukraine та за фінансової підтримки уряду Бельгії. У вагонах є:

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" додала новий модернізований дитячий вагон до поїзда №41/42, що курсує за маршрутом "Дніпро – Трускавець". Перший рейс із цим вагоном вирушив 5 грудня.

Нагадаємо, діти до 6 років можуть подорожувати безкоштовно без надання окремого місця та квитка, без жодних обмежень щодо кількості поїздок або типу вагону та поїзда. Для пасажирів віком від 6 до 14 років передбачена знижка 25% на квитки у пасажирських вагонах усіх категорій. Варто зазначити, діти до 14 років можуть подорожувати поїздами лише в супроводі дорослих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.