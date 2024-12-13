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В состав поезда "Одесса - Ясиня" добавили детские вагоны: как они выглядят (фото)

Пятница 13 декабря 2024 11:23
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В состав поезда "Одесса - Ясиня" добавили детские вагоны: как они выглядят (фото) Фото: Детский вагон ("Укрзализныця")
Автор: Татьяна Веремеева

Начиная с 12 декабря из Одессы ежедневно будет отправляться детский вагон в составе поезда №26/25 "Одесса - Ясиня". Этот маршрут популярен среди детских групп и семей ветеранов, которые едут на оздоровление в Карпаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалищницу".

В компании отмечают, что детские вагоны созданы с заботой о самых маленьких пассажирах. Проект реализован благодаря сотрудничеству с UNICEF Ukraine и при финансовой поддержке правительства Бельгии. В вагонах есть:

  • бизиборды с подвижными элементами
  • учебно-развлекательные материалы
  • интерактивные игры и познавательные задания
  • специально оформленные купе с персонажами "Искорками Суперсил"
  • манежи для самых маленьких
  • безопасные поручни и увеличенные ограничители верхних полок

Продажа билетов доступна исключительно через приложение "Укрзализныци", где детские вагоны обозначены специальной маркировкой.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" добавила новый модернизированный детский вагон к поезду №41/42, курсирующему по маршруту "Днепр - Трускавец". Первый рейс с этим вагоном отправился 5 декабря.

Напомним, дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно без предоставления отдельного места и билета, без ограничений по количеству поездок или типа вагона и поезда. Для пассажиров в возрасте от 6 до 14 лет предусмотрена скидка 25% на билеты в пассажирских вагонах всех категорий. Стоит отметить, дети до 14 лет могут путешествовать поездами только в сопровождении взрослых.

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Укрзализныця Поезда Вагоны
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