В состав поезда "Одесса - Ясиня" добавили детские вагоны: как они выглядят (фото)

Начиная с 12 декабря из Одессы ежедневно будет отправляться детский вагон в составе поезда №26/25 "Одесса - Ясиня". Этот маршрут популярен среди детских групп и семей ветеранов, которые едут на оздоровление в Карпаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалищницу" .

В компании отмечают, что детские вагоны созданы с заботой о самых маленьких пассажирах. Проект реализован благодаря сотрудничеству с UNICEF Ukraine и при финансовой поддержке правительства Бельгии. В вагонах есть:

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" добавила новый модернизированный детский вагон к поезду №41/42, курсирующему по маршруту "Днепр - Трускавец". Первый рейс с этим вагоном отправился 5 декабря.

Напомним, дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно без предоставления отдельного места и билета, без ограничений по количеству поездок или типа вагона и поезда. Для пассажиров в возрасте от 6 до 14 лет предусмотрена скидка 25% на билеты в пассажирских вагонах всех категорий. Стоит отметить, дети до 14 лет могут путешествовать поездами только в сопровождении взрослых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.