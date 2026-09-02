Складський оператор "Заммлер Склад" оголосив про припинення роботи

У Zammler запевнили, що зупинка роботи не завадить виконанню всіх поточних зобов’язань. Команда компанії залишається повністю залученою до операційної діяльності.

При цьому працівників та клієнтів, які користувалися складськими послугами, окремо поінформують про подальші кроки.

Склади на 54 тисячі кв. м

Під управлінням "Заммлер Склад" перебували три складські комплекси класу "А" у Київській області загальною площею 54 000 кв. м. Також компанія керувала складськими об'єктами в інших регіонах України.

Zammler Group працює у форматі 3PL-оператора, беручи на аутсорсинг логістичні процеси підприємств. До переліку послуг групи входять перевезення вантажів, зберігання товарів, митне оформлення та супровід експортно-імпортних операцій.

Після початку повномасштабного вторгнення Zammler Group оголошувала про намір судитися з Росією через використання символу Z.

Протягом чотирьох років компанія інвестувала у впізнаваність власного логотипа з цією літерою. Однак у 2022 році вона була змушена відмовитися від брендингу через перетворення літери Z на символ російської воєнної агресії.