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Складних ділянок все більше. У Третій штурмовій розповіли про ситуацію на східному фронті

Вівторок 01 жовтня 2024 18:52
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Складних ділянок все більше. У Третій штурмовій розповіли про ситуацію на східному фронті Ілюстративне фото: ситуація на фронті залишається складною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Ситуація на східному фронті залишається складною, росіяни продовжують тиск. Але перебіг бойових дій можна змінити.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

"Ситуація справді складна. На даний момент катастрофи немає, але якщо не буде достатньо уваги, ми її все ж таки на собі відчуємо", - зазначив військовий.

За його словами, у зоні відповідальності Третьої штурмової захисники стримують ворога і в нього успіхів немає. Але росіяни щодня намагаються штурмувати, намацують місця, де можуть просуватися.

"Однак у нас є справді складні ділянки, і на сьогоднішній день їх все більше", - уточнив Жорін.

Він розповів, що дуже складна ситуація біля Куп'янська - це неспокійний район, тому що там росіяни виходять до річки Оскіл. Тож є небезпека для українських підрозділів.

Водночас у Вугледарі українські воїни мають проблеми.

"Я думаю, що ті, хто дивляться на карту, розуміють наступні етапи дій наших військ у цьому населеному пункті, які є абсолютно очевидними і які будуть зараз вимушені", - додав він.

Також надзвичайно складна ситуація в Торецьку, і в районі Нью-Йорка все складається "не дуже", уточнив Жорін.

"Ну, тобто ми можемо бачити і розуміти, що майже вздовж цієї східної лінії фронту ворог на нас тисне і тисне успішно. Тому дуже важливо сьогодні не п'яніти від того, що "все добре" і там "щось змінять якісь вибори" або ще щось. Щось змінити зможемо тільки ми і зараз нам як ніколи нам треба над цим думати", - вважає він.

За його словами, змінити ситуацію за один день неможливо. Але з комплексним підходом можна зупинити ворога та стабілізувати ситуацію. При цьому важко сказати, які для цього залишилися резерви.

"Тому що безпосередньо ті бригади, які виконують завдання, вони виснажені. І більшість із них необхідно або поміняти, або хоча б їх посилити іншими підрозділами", - звернув увагу Жорін.

Він вважає, що до такої ситуації на фронті привели "конкретні безглузді рішення деяких людей".

"Але поміняти це можна. І в нашому випадку саме за рахунок розуму та технологій можна зупиняти росіян. Можна їх знищувати, і наш шлях - це якістю знищувати кількість", - уточнив військовий.

Що передувало

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що російські окупанти зараз перебувають майже в центрі Вугледару. Бої за місто продовжуються.

Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, нещодавно росіяни перекинули до Вугледара близько 5 тисяч своїх військових.

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