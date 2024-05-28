Сложные правила. Почему украинские врачи до сих пор не могут лечить пациентов в Чехии

В Чехии есть дефицит врачей, но украинским медикам из числа беженцев на такую работу до сих пор сложно попасть. Для разрешения на практику украинцам нужно пройти аттестацию, которая длится до двух лет.

Украинские врачи, прибывшие в Чехию весной 2022 года, могли бы только этой осенью получить разрешение на практику в этой стране. Препятствие работе по специальности – длительный аттестационный процесс и необходимость выучить чешский язык.

"Это очень сложный и для беженцев де-факто бесконечный процесс", – рассказал заместитель председателя Чешского врачебного общества Цирил Муха.

По его словам, нострификация украинского диплома длится несколько месяцев, а после этого необходимо сдать письменный профессиональный экзамен. В этом тесте две тысячи сложных вопросов. Также нужно отбыть шестимесячную стажировку в больнице, заплатив за это сотни евро.

"Даже если бы все происходило хорошо, все равно это длится до двух лет. Но там еще есть огромные затягивания", – добавил он.

В его терапевтическом кабинете работает ассистенткой врач из Украины Оксана Денисюк. Она начала свою стажировку в сентябре 2023 года и завершила ее в марте. Но сдать апробационные экзамены на чешском языке сможет только осенью 2024 года – из-за требования трехмесячного периода после стажировки.

По ее словам, выучить язык было самой тяжелой задачей. Язык украинка начала учить в марте 2022 года, но языковой экзамен пугает его больше всего. У нее будет 5 попыток на его сдачу. Беженка планирует оставаться в Чехии до окончания войны.

Фото: Больница в Чехии (facebook.com/nemopisek)

Другие украинки, стажировавшиеся у Цирила Мухи, зарабатывали на жизнь работой в баре или садовом хозяйстве. Чтобы помочь украинским врачам преодолеть препятствия к практике в Чехии, он с коллегами начал проект "Украина".

"Когда лет пять назад приезжал кто-то из-за границы и хотел у нас работать врачом, то должен был быть готов к тому, что это будет долгий и сложный процесс. Но эти люди не приехали по собственной воле, это беженцы от войны", – объяснил медик.

Но в чешском Минздраве изменений для упрощения апробационного процесса для специалистов из-за пределов ЕС не планируют и настаивают на выполнении всех требований. Министр Властимил Валек ранее заявил, что система признания квалификации врачей из-за пределов ЕС не будет меняться из-за необходимости соблюдения единых стандартов Европейского союза.