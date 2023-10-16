Складна траєкторія руху. Гуменюк розкрила особливості нічної повітряної атаки ворога

Офіцер також зазначила, що повітряні цілі знову мали складну траєкторію руху. Противник запускав "Шахеди" з різних напрямків.

Так, війська РФ розраховували маршрути, щоб "Шахеди" оминали системи ППО ЗСУ.

Крім того, бійцям ЗСУ приходило збивати ворожі "Шахеди" у складних погодних умовах, оскільки на півдні країни були шторми, а також - сильний поривчастий вітер.

У південних регіонах ударних дронів ворога було не так багато - в основному "Шахеди" були сконцентровані на переході в інші області.

"Разом з тим говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували", - пояснила офіцер.

Наразі підбиваються підсумки відбиття повітряної атаки, зазначила Гуменюк, і додала, що робота сил ППО ЗСУ по ворожих "Шахедах" була "досить результативною".

Нічна повітряна атака 16 жовтня

Російські окупанти цієї ночі, 16 жовтня, застосували для атаки по містах України комбіновану атаку з використанням ударних безпілотників і ракет по ряду регіонів України.

Під час тривоги про звуки вибухів повідомляли у Дніпрі, Кіровоградській області, а також у Полтавській області. Також звуки вибухів чули на Хмельниччині. Пізніше мер Хмельницького заявив, що у регіоні працювали українські сили ППО.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ворог застосував при атаці ударні БПЛА, а також крилаті ракети Х-59 та балістичні ракети "Іскандер-М".

Вже вранці у Полтавській ОВА розповіли, що під час ворожого нічного обстрілу області постраждали троє місцевих, і серед них дитина.