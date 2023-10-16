Ситуація на фронті сьогодні 16 жовтня

Українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку і продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Також їм вдалося відбити понад 15 атак в районі Мар'їнки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети «Іскандер-М» та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура..

Авіаційних ударів зазнали:

Грем’яч, Галаганівка Чернігівської області;

Піщане, Дружелюбівка, Чернещина Харківської області;

Надія, Білогорівка, Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області;

Григорівка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Очеретине, Степове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області;

Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Степанівка, Микільське, Херсон Херсонської області;

Іванівка Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

Наступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони та 5 артилерійських засобів противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення складає 287 770 військових.