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Складна ситуація. Росія обстріляла схід, пошкоджені об’єкти енергетики

Фото: в енергосистемі України зберігається складна ситуація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на вівторок, 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація, дефіцит електроенергії залишається значним. Крім того, РФ обстріляла кілька районів на Донбасі, пошкодивши енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"На сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація ускладнюється і погіршенням погоди по всій Україні, що негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)", - додали в компанії.

Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, в Нікопольському районі Дніпропетровської області енергетики повернули світло після нічних обстрілів Росії.

А в Одеській області без світла залишались до 300 тисяч абонентів, однак ситуація поступово покращується.

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