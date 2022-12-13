RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сложная ситуация. Россия обстреляла восток, повреждены объекты энергетики

Фото: в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на вторник, 13 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация, дефицит электроэнергии остается значительным. Кроме того, РФ обстреляла несколько районов на Донбассе, повредив энергетические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ", - говорится в сообщении.

Ситуация усугубляется и ухудшением погоды по всей Украине, что негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения.

"Всем облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго)", – добавили в компании.

Список облэнерго можно найти по ссылке.

Напомним, в Никопольском районе Днепропетровской области энергетики вернули свет после ночных обстрелов России.

А в Одесской области без света оставались до 300 тысяч абонентов, однако ситуация постепенно улучшается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоВеерные отключения