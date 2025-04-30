Сложная ночь в Днепре: в ОВА рассказали, где больше всего разрушений из-за дроновой атаки

В Днепре после российской воздушной атаки накануне вечером уже ликвидировали пожары в разных районах города. Значительные разрушения пришлись на частный сектор, а также были повреждения на территории предприятия.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Чиновник отметил, что для Днепра это была "сложная ночь" из-за вражеской массированной атаки с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

"Погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения", - сообщил руководитель ОВА.

Он также сообщил, что в Днепре больше всего разрушений было зафиксировано в частном секторе.

"В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже укротили. Один дом местных уничтожен, еще несколько - разбиты. Повреждено и предприятие. Также повреждены бюро ритуальных услуг и легковушка", - передал он.

Последствия дроновой атаки на Днепр вечером 29 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

По словам Лысака, в Днепропетровской области защитники неба этой ночью "работали без остановки", и уничтожили 9 БПЛА противника.

Под удар попал также Никопольский район

Кроме города Днепр, пострадали из-за обстрелов и другие населенные пункты Днепропетровской области, рассказал глава ОВА.

"Накануне вечером агрессор терроризировал Никопольский район. Применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадам. Ближе к утру противник ударил из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что в результате атаки загорелся ресторанный комплекс. Также были повреждены семь частных домов, два гаража и два автомобиля.

Кроме того, "задело" также линии электропередач.

Последствия ударов БПЛА врага по Никопольскому району (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)