Сложная ночь в Днепре: в ОВА рассказали, где больше всего разрушений из-за дроновой атаки
В Днепре после российской воздушной атаки накануне вечером уже ликвидировали пожары в разных районах города. Значительные разрушения пришлись на частный сектор, а также были повреждения на территории предприятия.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Чиновник отметил, что для Днепра это была "сложная ночь" из-за вражеской массированной атаки с применением ударных беспилотников типа "Шахед".
"Погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения", - сообщил руководитель ОВА.
Он также сообщил, что в Днепре больше всего разрушений было зафиксировано в частном секторе.
"В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже укротили. Один дом местных уничтожен, еще несколько - разбиты. Повреждено и предприятие. Также повреждены бюро ритуальных услуг и легковушка", - передал он.
Последствия дроновой атаки на Днепр вечером 29 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
По словам Лысака, в Днепропетровской области защитники неба этой ночью "работали без остановки", и уничтожили 9 БПЛА противника.
Под удар попал также Никопольский район
Кроме города Днепр, пострадали из-за обстрелов и другие населенные пункты Днепропетровской области, рассказал глава ОВА.
"Накануне вечером агрессор терроризировал Никопольский район. Применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадам. Ближе к утру противник ударил из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде", - сообщил чиновник.
Он уточнил, что в результате атаки загорелся ресторанный комплекс. Также были повреждены семь частных домов, два гаража и два автомобиля.
Кроме того, "задело" также линии электропередач.
Последствия ударов БПЛА врага по Никопольскому району (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Удары "Шахедов" по Днепру
Как сообщалось ранее, вечером 29 апреля под массированную дроновую атаку попал город Днепр.
В мэрии и в ОВА рассказали, что в Днепре в результате ударов БПЛА противника есть жертва, также пострадал один человек. Кроме того, в городе были повреждены дома, сообщалось о пожарах.
Также мы писали о том, что 27 апреля из-за дроновой атаки в Днепре также фиксировались повреждения в домах, а в Павлограде погиб человек, и пострадала девочка.
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