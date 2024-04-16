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У складі ЗСУ з'явиться нова окрема штурмова військова частина

Фото: у складі ЗСУ з'явиться нова окрема штурмова військова частина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українське військове командування вирішило створити нову окрему штурмову військову частину. Її виділять із штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади (Добровольчого українського корпусу).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook.

У Сухопутних військах зазначили, що ведеться постійна робота, спрямована на вдосконалення існуючої організаційної структури. Таку роботу проводять і у бригадах ЗСУ.

Це пояснюють тим, що необхідно підвищити стійкість оборони, оскільки росіяни не дадуть "другого шансу" і наслідки втрачених територій одним підрозділом призводять до втрачених людських життів.

"У нашого ворога більше ресурсів і не шкодує своїх людей для досягнення цілей на полі бою. Ми можемо протиставити йому професіоналізм воїнів та боєздатність підрозділів. Враховуючи викладене, прийнято рішення про виділення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Що передувало

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ писали про те, що після втрати деяких позицій під Часовим Яром у 67 окремій механізованій бригаді розпочалися перевірки.

За непідтвердженими даними, у бригаді військовослужбовці із "Правого сектору", які є її кістяком, мали привілеї. Тим часом військових, яких перевели з інших частин, першими відправляли у бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.

Інформацію про перевірки підтвердили й у самому батальйоні.

До речі, сьогодні, 16 квітня, стало відомо про призначення нового командувача Оперативного командування "Південь".

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