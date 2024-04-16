У складі ЗСУ з'явиться нова окрема штурмова військова частина

Що передувало

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ писали про те, що після втрати деяких позицій під Часовим Яром у 67 окремій механізованій бригаді розпочалися перевірки.

За непідтвердженими даними, у бригаді військовослужбовці із "Правого сектору", які є її кістяком, мали привілеї. Тим часом військових, яких перевели з інших частин, першими відправляли у бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.

Інформацію про перевірки підтвердили й у самому батальйоні.

До речі, сьогодні, 16 квітня, стало відомо про призначення нового командувача Оперативного командування "Південь".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.