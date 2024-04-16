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В составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая военная часть

Фото: в составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая военная часть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военное командование решило создать новую отдельную штурмовую военную часть. Ее выделят из штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады (Добровольческого украинского корпуса).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook.

В Сухопутных войсках отметили, что ведется постоянная работа, которая направлена на усовершенствование существующей организационной структуры. Такую работу проводят и в бригадах ВСУ. 

Это объясняют тем, что необходимо повысить стойкость обороны, поскольку россияне не дадут "второго шанса" и последствия потерянных территорий одним подразделением приводят к потерянным человеческим жизням. 

"У нашего врага больше ресурсов и не жалеет своих людей для достижения целей на поле боя. Мы можем противопоставить ему профессионализм воинов и боеспособность подразделений. Учитывая изложенное, принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть", - сказано в сообщении Сухопутных войск. 

Что предшествовало

Напомним, ранее украинские СМИ писали о том, что после потери некоторых позиций под Часов Яром в 67 отдельной механизированной бригаде начались проверки.

По неподтвержденным данным, в бригаде военнослужащие из "Правого сектора", которые являются ее костяком, имели привилегии. Тем временем военных, которых перевели из других частей, первыми отправляли в бой и из-за нехватки опыта они теряли позиции.

Информацию о проверках подтвердили и в самом батальоне.

К слову, сегодня, 16 апреля, стало известно о назначении нового командующего Оперативного командования "Юг".

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