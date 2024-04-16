В составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая военная часть

Украинские военное командование решило создать новую отдельную штурмовую военную часть. Ее выделят из штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады (Добровольческого украинского корпуса).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook.
В Сухопутных войсках отметили, что ведется постоянная работа, которая направлена на усовершенствование существующей организационной структуры. Такую работу проводят и в бригадах ВСУ.
Это объясняют тем, что необходимо повысить стойкость обороны, поскольку россияне не дадут "второго шанса" и последствия потерянных территорий одним подразделением приводят к потерянным человеческим жизням.
"У нашего врага больше ресурсов и не жалеет своих людей для достижения целей на поле боя. Мы можем противопоставить ему профессионализм воинов и боеспособность подразделений. Учитывая изложенное, принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть", - сказано в сообщении Сухопутных войск.
Напомним, ранее украинские СМИ писали о том, что после потери некоторых позиций под Часов Яром в 67 отдельной механизированной бригаде начались проверки.
По неподтвержденным данным, в бригаде военнослужащие из "Правого сектора", которые являются ее костяком, имели привилегии. Тем временем военных, которых перевели из других частей, первыми отправляли в бой и из-за нехватки опыта они теряли позиции.
Информацию о проверках подтвердили и в самом батальоне.
К слову, сегодня, 16 апреля, стало известно о назначении нового командующего Оперативного командования "Юг".
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