На складі у Воронезькій області було знищено північнокорейські ракети, - ЦПД

Нагадаємо, що запаси росіян закінчуються. Масові обстріли по Україні призводять до того, що накоплені роками боєприпаси зникають, а нові виготовляти окупанти не встигають.

Натомість Путін вирішив заручитись підтримкою партнерів. Спочатку диктатор звернувся до Ірану та домовився про постачання дронів, а потім дійшов і до Кім Чен Ина. РБК-Україна повідомляло, що ще в січні США та союзники виступили зі спільною заявою проти постачання зброї між КНДР і Росією, зокрема закупівлі Москвою північнокорейських балістичних ракет і використання їх проти України.

Однак співпраця між країнами не припинилась, Росія і досі завдає ударів по Україні за допомогою ракет КНДР.

Зауважимо, що у Південній Кореї вважають, що росіяни могли отримати від КНДР щонайменше п'ять мільйонів боєприпасів. Натомість Північна Корея могла отримати від Росії технології для космічних супутників та конвенційну зброю.

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