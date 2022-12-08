UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На складі Трампа у Флориді знайшли ще два документи з грифом "секретно", - ЗМІ

Фото: на складі Трампа знайшли секретні документи
Автор: Антон Малиновський

Найнята адвокатами Трампа пошукова група знайшла як мінімум два документи з грифом “цілком секретно” - їх передали до ФБР.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Видання пише, що за останні декілька тижнів незалежні пошукові групи провели щонайменше три обшуки секретних матеріалів в нерухомості Трампа. Джерела повідомляють, що це було зроблено для того, щоб не довелося залучати до цієї справи ФБР.

Так, у Міністерстві юстиції США до цього виражали невпевненість у тому, що Трамп передав правоохоронцям всі документи з грифом “секретно”. Тому, серед іншого, були проведені додаткові обшуки на складі у Вест-Палм-Біч. В це приміщення були доставлені "декілька піддонів з коробками" з Північної Вірджинії. Людина, знайома з питанням, заявила, що на складі були коробки, подарунки, костюми та інший одяг.

"Це були костюми, мечі, борцівські пояси і все таке. Наскільки мені відомо, Трамп ніколи не був там", - заявило джерело.

По словам радників Трампа, не було каталогізовано те, що знаходилось на цьому складі.

Нагадаємо, що ФБР виявило понад 11 тисяч урядових документів і фотографій під час обшуку 8 серпня в маєтку Мар-а-Лаго колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

А сьогодні, 7 грудня, суд присяжних Мангеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа у злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп