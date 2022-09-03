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Агенты ФБР нашли в доме Трампа 11 тысяч правительственных записей

Новина українською →
Флорида, Суббота 03 сентября 2022 05:34
Агенты ФБР нашли в доме Трампа 11 тысяч правительственных записей Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении Мар-а-Лаго бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как "совершенно секретно", 54 - как "секретно" и 31 - как "конфиденциально", согласно подсчету Reuters в правительственной инвентаризации.

"Совершенно секретно" - это самый высокий уровень секретности, предназначенный для сокровенных секретов страны.

Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ФБР при обысках у Трампа выявило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

Между тем бывший президент требует вернуть на место документы, изъятые агентами.

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Дональд Трамп
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