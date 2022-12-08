На складе Трампа во Флориде нашли еще два документа с грифом "секретно", - СМИ

Нанятая адвокатами Трампа поисковая группа нашла как минимум два документа с грифом "совершенно секретно" - их передали в ФБР.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.
Издание пишет, что за последние несколько недель независимые поисковики провели по меньшей мере три обыска секретных материалов в недвижимости Трампа. Источники сообщают, что это было сделано с тем, чтобы не пришлось привлекать к этому делу ФБР.
Так, в Министерстве юстиции США до этого выражали неуверенность в том, что Трамп передал правоохранителям все документы с грифом "секретно". Поэтому, среди прочего, были проведены дополнительные обыски на складе в Вест-Палм-Бич. В это помещение были доставлены "несколько поддонов с коробками" из Северной Виргинии. Человек, знакомый с вопросом, заявил, что на складе были коробки, подарки, костюмы и другая одежда.
"Это были костюмы, мечи, борцовские пояса и все такое. Насколько мне известно, Трамп никогда не был там", – заявил источник.
По словам советников Трампа, не было каталогизировано то, что находилось на этом складе.
Напомним, что ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении Мар-а-Лаго бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
А сегодня, 7 декабря, суд присяжных Манхэттена признал виновными две компании бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа в преступном налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации.