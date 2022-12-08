На складі Трампа у Флориді знайшли ще два документи з грифом "секретно", - ЗМІ

Найнята адвокатами Трампа пошукова група знайшла як мінімум два документи з грифом “цілком секретно” - їх передали до ФБР.

Видання пише, що за останні декілька тижнів незалежні пошукові групи провели щонайменше три обшуки секретних матеріалів в нерухомості Трампа. Джерела повідомляють, що це було зроблено для того, щоб не довелося залучати до цієї справи ФБР.

Так, у Міністерстві юстиції США до цього виражали невпевненість у тому, що Трамп передав правоохоронцям всі документи з грифом “секретно”. Тому, серед іншого, були проведені додаткові обшуки на складі у Вест-Палм-Біч. В це приміщення були доставлені "декілька піддонів з коробками" з Північної Вірджинії. Людина, знайома з питанням, заявила, що на складі були коробки, подарунки, костюми та інший одяг.

"Це були костюми, мечі, борцівські пояси і все таке. Наскільки мені відомо, Трамп ніколи не був там", - заявило джерело.

По словам радників Трампа, не було каталогізовано те, що знаходилось на цьому складі.