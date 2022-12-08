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На складі Трампа у Флориді знайшли ще два документи з грифом "секретно", - ЗМІ

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США, Четвер 08 грудня 2022 00:40
На складі Трампа у Флориді знайшли ще два документи з грифом "секретно", - ЗМІ Фото: на складі Трампа знайшли секретні документи
Автор: Антон Малиновський

Найнята адвокатами Трампа пошукова група знайшла як мінімум два документи з грифом “цілком секретно” - їх передали до ФБР.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Видання пише, що за останні декілька тижнів незалежні пошукові групи провели щонайменше три обшуки секретних матеріалів в нерухомості Трампа. Джерела повідомляють, що це було зроблено для того, щоб не довелося залучати до цієї справи ФБР.

Так, у Міністерстві юстиції США до цього виражали невпевненість у тому, що Трамп передав правоохоронцям всі документи з грифом “секретно”. Тому, серед іншого, були проведені додаткові обшуки на складі у Вест-Палм-Біч. В це приміщення були доставлені "декілька піддонів з коробками" з Північної Вірджинії. Людина, знайома з питанням, заявила, що на складі були коробки, подарунки, костюми та інший одяг.

"Це були костюми, мечі, борцівські пояси і все таке. Наскільки мені відомо, Трамп ніколи не був там", - заявило джерело.

По словам радників Трампа, не було каталогізовано те, що знаходилось на цьому складі.

Нагадаємо, що ФБР виявило понад 11 тисяч урядових документів і фотографій під час обшуку 8 серпня в маєтку Мар-а-Лаго колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

А сьогодні, 7 грудня, суд присяжних Мангеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа у злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.

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