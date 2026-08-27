Склади Ozon горять разом із особистими грошима Путіна, - розслідування

Атаки українських безпілотників на інфраструктуру другого за величиною російського маркетплейсу Ozon завдають прямих фінансових збитків особистим статкам російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування російського Фонду боротьби з корупцією .

Хто формально та реально володіє маркетплейсом

За інформацією ФБК, офіційним найбільшим акціонером Ozon є компанія "О23", яка володіє 34% акцій та викупила їх у міжнародного інвестфонду Baring Vostok.

Публічно кінцевим власником цієї частки оголошено російського бізнесмена Олександра Чачаву, проте аналіз фінансової звітності показує, що він виступає лише підставною особою.

Фінансова схема викуплювальної угоди на 38 млрд рублів розгортається через ланцюжок юридичних осіб:

Компанія "О23" належить АТ "Корпорація 42".

"Корпорація 42" перебуває у власності інвестиційної групи "Стратосфера".

Для проведення угоди "Стратосфера" взяла позику на 51,2 млрд рублів.

У російській бухгалтерській звітності єдиною компанією, яка видала кредит на аналогічну суму, виявилося АТ "Оптима".

Зв'язок із "гаманцями" Путіна

Аналітики виявили, що керівництво компанії "Оптима" повністю складається з довірених осіб оточення російського президента.

Генеральний директор фірми Дар'я Брилякова та її попередники працювали в бізнес-структурах племінника Путіна Михайла Шеломова, олігарха Юрія Ковальчука та колишньої коханки президента Світлани Кривоногих.

Джерелом 51,2 млрд рублів для компанії "Оптима" стала безвідсоткова позика від фірми "Дельта", яка офіційно належить російському олігарху Геннадію Тимченку.

"Ні на ім'я Володимира Путіна, ні на його рахунках немає вкрадених мільярдів. Система влаштована інакше: особисті гроші зберігаються у найближчих друзів-гаманців, яким він роздав шматки економіки", - зазначають розслідувачі.

Тимченко є одним із головних розпорядників "спільного кошика" (общака) Путіна.

Раніше через його фірми скуповували інші активи, зокрема пивоварну компанію "Балтика", а також фінансували будівництво резиденцій та приватні потреби родини російського диктатора.

Контекст атак на логістику в РФ

Масовані удари по логістичних комплексах у Росії тривають із середини літа 2026 року. Спочатку під систематичними атаками опинилися об'єкти найбільшого маркетплейсу Wildberries, який втратив 40% складських площ, а збитки оцінювали у трильйон рублів.

Згодом українські дрони почали завдавати ударів по складах Ozon у Самарській області, Махачкалі та Адигеї.

Розслідувачі підкреслюють, що війна стала для російського керівництва прикриттям для найбільшого перерозподілу активів, під підстави якого іноземний бізнес витісняється з країни, а його майно опиняється під контролем оточення Путіна.