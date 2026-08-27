Склады Ozon горят вместе с личными деньгами Путина, - расследование

Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру второго по величине российского маркетплейса Ozon наносят прямой финансовый ущерб личному состоянию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование российского Фонда по борьбе с коррупцией .

Кто формально и реально владеет маркетплейсом

По информации ФБК, официальным крупнейшим акционером Ozon является компания "О23", владеющая 34% акций и выкупившая их у международного инвестфонда Baring Vostok.

Публично конечным владельцем этой доли объявлен российский бизнесмен Александр Чачаву, однако анализ финансовой отчетности показывает, что он выступает лишь подставным лицом.

Финансовая схема выкупочного соглашения на 38 млрд рублей разворачивается через цепочку юридических лиц:

Компания "О23" принадлежит АО "Корпорация 42".

"Корпорация 42" находится в собственности инвестиционной группы "Стратосфера".

Для проведения сделки "Стратосфера" взяла ссуду на 51,2 млрд рублей.

В российской бухгалтерской отчетности единственной компанией, выдавшей кредит на аналогичную сумму, оказалось АО "Оптима".

Связь с "кошельками" Путина

Аналитики обнаружили, что руководство компании "Оптима" полностью состоит из доверенных лиц в окружении российского президента.

Генеральный директор фирмы Дарья Брилякова и ее предшественники работали в бизнес-структурах племянника Путина Михаила Шеломова, олигарха Юрия Ковальчука и бывшей любовницы президента Светланы Кривоногих.

Источником 51,2 млрд рублей для компании "Оптима" стал беспроцентный заем от фирмы "Дельта", официально принадлежащий российскому олигарху Геннадию Тимченко.

"Ни по имени Владимира Путина, ни по его счетам нет украденных миллиардов. Система устроена иначе: личные деньги хранятся у ближайших друзей-кошельков, которым он раздал куски экономики", - отмечают расследователи.

Тимченко является одним из главных распорядителей "общей корзины" (общака) Путина.

Ранее из-за его фирм скупали другие активы, в частности пивоваренную компанию "Балтика", а также финансировали строительство резиденций и частные нужды семьи российского диктатора.

Контекст атак на логистику в РФ

Массированные удары по логистическим комплексам в России продолжаются с середины лета 2026 года. Сначала под систематическими атаками оказались объекты крупнейшего маркетплейса Wildberries, потерявшего 40% складских площадей, а ущерб оценивали в триллион рублей.

Впоследствии украинские дроны начали наносить удары по складам Ozon в Самарской области, Махачкале и Адыгее.

Расследователи подчеркивают, что война стала для российского руководства прикрытием для наибольшего перераспределения активов, основания которого иностранный бизнес вытесняется из страны, а его имущество оказывается под контролем окружения Путина.