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Склад Ozon спалахнув у Башкирії: з'явилися перші деталі

09:11 27.08.2026 Чт
2 хв
Відомі перші деталі події
aimg Анастасія Никончук
Склад Ozon спалахнув у Башкирії: з'явилися перші деталі Ілюстративне фото: МНС РФ (t.me mchs_official)
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У місті Благовіщенськ Республіки Башкортостан 27 серпня сталася пожежа на складі Ozon. Займання сталося після повідомлень про прильоти, однак точних причин того, що трапилося, поки що офіційно не встановлено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу Exilenova+.

Пожежа на складі Ozon

Про спалах повідомили вранці 27 серпня. За даними повідомлень, що з'явилися в мережі, після серії прильотів у Благовіщенську загорівся склад російського маркетплейсу Ozon.

У мережі також поширюються фото та відео з місця події, проте незалежного підтвердження характеру пошкоджень та причини пожежі наразі немає.

Фото: Telegram-каналу Exilenova+

Одночасно надходила інформація про вибухи у Стерлітамаку. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, але відомостей про влучення по об'єктах у місті на момент публікації не було.

Ozon вже атакували

Інцидент стався на тлі серії атак на логістичну інфраструктуру Ozon у Росії. Торішнього серпня безпілотники вже вражали склади компанії у кількох регіонах.

У ніч на 24 серпня Сили оборони України завдали ударів по трьом великим логістичним об'єктам російського маркетплейсу Ozon, розташованим на півдні РФ. Після повідомлень про атаку вартість акцій компанії різко знизилася.

Під удар потрапили логістичні комплекси Ozon в Енемі в Адигеї площею близько 91,2 тис. кв. м, Невинномиську Ставропольського краю – близько 93,5 тис. кв. м, а також у Тюбі в Дагестані. Останній є найбільшим із трьох об'єктів: його площа становить приблизно 130 тис. кв. м.

Нагадуємо, що пожежа на розподільчому центрі Ozon у селищі Тюбе під Махачкалою підтверджується супутниковим знімком. Об'єкт відноситься до найбільших логістичних комплексів маркетплейсу: його збудували в 2025 році в рамках транспортного коридору "Північ - Південь", який зв'язує Росію з Індією, Іраном та іншими країнами.

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