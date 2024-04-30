Склади боєприпасів у чеському Врбетіце підірвали співробітники ГРУ РФ: офіційне розслідування

Чеським правоохоронцям бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чехії і точної кількості задіяних у диверсіях російських військовослужбовців та колабораціоністів.

Підозрювані перебувають у Росії, влада якої відмовилася виконувати запити Чехії про міжнародну правову допомогу. Таким чином можливості отримання додаткових доказів вичерпано, йдеться у повідомленні поліції.

Проте слідство вважає доведеним, що вибухи на обох складах у Врбетіце здійснили співробітники ГРУ РФ, чиїм мотивом було не допустити доставки зброї та боєприпасів у райони бойових дій в Україні.

Російська військова розвідка мала засоби для здійснення вибухів, були задіяні особи, які виїжджали з цією метою з Росії, маючи детальну інформацію про товари, що зберігалися на складах.

За даними чеської поліції, зловмисниками є співробітники в/ч 29155 з проведення диверсійних операцій за кордоном 161-го центру підготовки спеціалістів спеціального призначення ГРУ.

Також відзначається, що це була не ізольована акція, а частина тривалої диверсійної операції російської військової розвідки на територіях Європейського Союзу та України.

Вибухи у Врбетіце