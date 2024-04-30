UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Склади боєприпасів у чеському Врбетіце підірвали співробітники ГРУ РФ: офіційне розслідування

Ілюстративне фото: Чеська поліція (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Чеська поліція не може завершити розслідування справ, пов’язаних із вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року, проте вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники Головного розвідувального управління Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Чехії.

Чеським правоохоронцям бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чехії і точної кількості задіяних у диверсіях російських військовослужбовців та колабораціоністів.

Підозрювані перебувають у Росії, влада якої відмовилася виконувати запити Чехії про міжнародну правову допомогу. Таким чином можливості отримання додаткових доказів вичерпано, йдеться у повідомленні поліції.

Проте слідство вважає доведеним, що вибухи на обох складах у Врбетіце здійснили співробітники ГРУ РФ, чиїм мотивом було не допустити доставки зброї та боєприпасів у райони бойових дій в Україні.

Російська військова розвідка мала засоби для здійснення вибухів, були задіяні особи, які виїжджали з цією метою з Росії, маючи детальну інформацію про товари, що зберігалися на складах.

За даними чеської поліції, зловмисниками є співробітники в/ч 29155 з проведення диверсійних операцій за кордоном 161-го центру підготовки спеціалістів спеціального призначення ГРУ.

Також відзначається, що це була не ізольована акція, а частина тривалої диверсійної операції російської військової розвідки на територіях Європейського Союзу та України.

Вибухи у Врбетіце

Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, які сталися 16 жовтня 2014 року та 3 грудня 2014 року, спричинили загибель двох громадян Чехії та завдали збитків на суму понад 1 мільярд чеських крон.

Перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек у 2014 році заявляв, що поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга. Їх було оголошено у розшук.

Це ті самі офіцери ГРУ, які вчинили спробу отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у 2018 році у Великій Британії.

За даними Bellingcat, до вибухів на одному зі складів були причетні щонайменше шість співробітників ГРУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяГРУВибух боєприпасів