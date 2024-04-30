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Склады боеприпасов в чешском Врбетице взорвали сотрудники ГРУ РФ: официальное расследование

Иллюстративное фото: Чешская полиция (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Чешская полиция не может завершить расследование дел, связанных со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице, которые произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, однако считает доказанным, что взрывы совершили сотрудники Главного разведывательного управления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Чехии.

Чешским правоохранителям не хватает информации, особенно о перемещении отдельных членов ГРУ на территории Чехии и точном количестве задействованных в диверсиях российских военнослужащих и коллаборационистов.

Подозреваемые находятся в России, власти которой отказались выполнять запросы Чехии о международной правовой помощи. Таким образом, возможности получения дополнительных доказательств исчерпаны, говорится в сообщении полиции.

Тем не менее, следствие считает доказанным, что взрывы на обоих складах во Врбетице совершили сотрудники ГРУ РФ, чьим мотивом было не допустить доставку оружия и боеприпасов в районы боевых действий в Украине.

Российская военная разведка имела средства для совершения взрывов, были задействованы лица, которые выезжали с этой целью из России и имели подробную информацию о хранящихся на складах товарах.

По данным чешской полиции, злоумышленниками являются сотрудники в/ч 29155 по проведению диверсионных операций за границей 161-го центра подготовки специалистов специального назначения ГРУ.

Также отмечается, что это не была изолированная акция, а часть длительной диверсионной операции российской военной разведки на территориях Европейского Союза и Украины.

Взрывы во Врбетице

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице, которые произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, повлекли гибель двух граждан Чехии и нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда чешских крон.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек в 2014 году заявлял, что полиция Чехии изначально знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мышкин и Анатолий Чепига. Они были объявлены в розыск.

Это те офицеры ГРУ, которые предприняли попытку отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году в Великобритании.

По данным Bellingcat, к взрывам на одном из складов были причастны, по меньшей мере, шесть сотрудников ГРУ.

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ЧехияГРУВзрыв боеприпасов