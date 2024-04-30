Склады боеприпасов в чешском Врбетице взорвали сотрудники ГРУ РФ: официальное расследование

Чешским правоохранителям не хватает информации, особенно о перемещении отдельных членов ГРУ на территории Чехии и точном количестве задействованных в диверсиях российских военнослужащих и коллаборационистов.

Подозреваемые находятся в России, власти которой отказались выполнять запросы Чехии о международной правовой помощи. Таким образом, возможности получения дополнительных доказательств исчерпаны, говорится в сообщении полиции.

Тем не менее, следствие считает доказанным, что взрывы на обоих складах во Врбетице совершили сотрудники ГРУ РФ, чьим мотивом было не допустить доставку оружия и боеприпасов в районы боевых действий в Украине.

Российская военная разведка имела средства для совершения взрывов, были задействованы лица, которые выезжали с этой целью из России и имели подробную информацию о хранящихся на складах товарах.

По данным чешской полиции, злоумышленниками являются сотрудники в/ч 29155 по проведению диверсионных операций за границей 161-го центра подготовки специалистов специального назначения ГРУ.

Также отмечается, что это не была изолированная акция, а часть длительной диверсионной операции российской военной разведки на территориях Европейского Союза и Украины.

Взрывы во Врбетице