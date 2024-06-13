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Склади, авто та БМП: ССО показали відео роботи дронів на сході України

Ілюстративне фото: ССО показали відео роботи дронів на сході України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Сил спецоперацій за допомогою безпілотників знищили техніку росіян та самих окупантів на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій у Telegram.

"Оператори 8-го окремого полку ССО продовжують виконувати завдання на найгарячіших операційних напрямках", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час роботи на східному напрямку завдяки роботі операторів FPV-дронів ворог поніс значні втрати.

А саме знищено:

  • БМП-2;
  • дві автівки;
  • два склади з боєкомплектом;
  • чотирьох російських військових (ще троє отримали поранення).

Раніше РБК-Україна розповідало, що в період з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових.

А станом на ранок 13 червня Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення знищили 522810 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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