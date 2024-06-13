Склади, авто та БМП: ССО показали відео роботи дронів на сході України

Бійці Сил спецоперацій за допомогою безпілотників знищили техніку росіян та самих окупантів на сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій у Telegram.
"Оператори 8-го окремого полку ССО продовжують виконувати завдання на найгарячіших операційних напрямках", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час роботи на східному напрямку завдяки роботі операторів FPV-дронів ворог поніс значні втрати.
А саме знищено:
Раніше РБК-Україна розповідало, що в період з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових.
А станом на ранок 13 червня Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення знищили 522810 окупантів.
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