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Склады, авто и БМП: ССО показали видео работы дронов на востоке Украины

Иллюстративное фото: ССО показали видео работы дронов на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Сил спецопераций с помощью беспилотников уничтожили технику россиян и оккупантов на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций в Telegram.

"Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают выполнять задачи по самым горячим операционным направлениям", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при работе на восточном направлении благодаря работе операторов FPV-дронов враг понес значительные потери.

А именно уничтожено:

  • БМП-2;
  • два автомобиля;
  • два склада с боекомплектом;
  • четырех российских военных (еще трое получили ранения).

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в период со 2 по 9 июня, Россия потеряла в Украине более 8 тысяч военных.

А по состоянию на утро 13 июня Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили 522 810 оккупантов.

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