На складе в МИД Израиля сработала граната, есть пострадавшие

Вследствие взрыва пострадали три человека
В МИД Израиля в результате аварийного срабатывания гранаты со слезоточивым газом на одном из складских помещений пострадали трое технических сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yedioth Ahronoth.
Как сообщается, пострадавшие надышались слезоточивым газом.
После инцидента сотрудникам МИД Израиля было предписано выключить кондиционеры из-за того, что газ также проник на этаж, расположенный над складским помещением.
Напомним, израильские военные в среду, 14 ноября 2018 года, заявили, что застрелили палестинца, который приблизился к разделительной барьеру с сектором Газа и бросил гранаты на израильскую сторону.
Как писало РБК-Украина, эскалация конфликта между Израилем и сектором Газапроизошла ночью 12 ноября. Тогда со стороны Газы было выпущено более 300 ракет, в ответ Израиль разрушил 150 объектов палестинцев.