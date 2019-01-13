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На складе в МИД Израиля сработала граната, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 23:29
На складе в МИД Израиля сработала граната, есть пострадавшие
Фото: полиция Израиля (Facebook.com/israelpolice)

Вследствие взрыва пострадали три человека

В МИД Израиля в результате аварийного срабатывания гранаты со слезоточивым газом на одном из складских помещений пострадали трое технических  сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yedioth Ahronoth.

Как сообщается, пострадавшие надышались слезоточивым газом.

После инцидента сотрудникам МИД Израиля было предписано выключить кондиционеры из-за того, что газ также проник на этаж, расположенный над складским помещением.

Напомним, израильские военные в среду, 14 ноября 2018 года, заявили, что застрелили палестинца, который приблизился к разделительной барьеру с сектором Газа и бросил гранаты на израильскую сторону.

Как писало РБК-Украина, эскалация конфликта между Израилем и сектором Газапроизошла ночью 12 ноября. Тогда со стороны Газы было выпущено более 300 ракет, в ответ Израиль разрушил 150 объектов палестинцев.

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