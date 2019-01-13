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На складі в МЗС Ізраїлю спрацювала граната, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 23:29
На складі в МЗС Ізраїлю спрацювала граната, є постраждалі
Фото: поліція Ізраїлю (Facebook.com/israelpolice)

Внаслідок вибуху постраждали три людини

В МЗС Ізраїлю внаслідок аварійного спрацювання гранати зі сльозогінним газом на одному із складських приміщень постраждали троє технічних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yedioth Ahronoth.

Як повідомляється, постраждалі надихалися сльозогінним газом.

Після інциденту співробітникам МЗС Ізраїлю було наказано вимкнути кондиціонери через те, що газ також проник на поверх, розташований над складським приміщенням.

Нагадаємо, ізраїльські військові в середу, 14 листопада 2018 року, заявили, що застрелили палестинця, який наблизився до розділового бар'єру з сектором Газа і кинув гранати на ізраїльську сторону.

Як повідомляло РБК-Україна, ескалація конфлікту між Ізраїлем і сектором Газа сталася вночі 12 листопада. Тоді з боку Гази було випущено більше 300 ракет, у відповідь Ізраїль зруйнував 150 об'єктів палестинців.

В результаті вибуху в Парижі загинули 4 людини Кількість постраждалих від вибуху в Парижі перевищила 30
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