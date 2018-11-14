Израильские военные на границе с сектором Газа застрелили палестинца

Иллюстративное фото (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Мужчина бросил на израильскую сторону несколько гранат

Израильские военные в среду, 14 ноября, заявили, что застрелили палестинца, который приблизился к разделительной барьеру с сектором Газа и бросил гранаты на израильскую сторону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам израильских военных, нападающий имел при себе нож и канатные резцы. При этом гранаты, которые бросил палестинец, не взорвались.

Это первый инцидент после вчерашнего перемирия между Израилем и палестинским ХАМАС, которое состоялось при посредничестве Египта.

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа произошла ночью 12 ноября. Тогда со стороны Газы было выпущено более 300 ракет, в ответ Израиль разрушил 150 объектов палестинцев.

В результате атак палестинцев погиб один человек, более 50 получили ранения. Жертвами ответных атак израильской армии в секторе Газа стали семь человек, более 25 человек пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина обеспокоена эскалацией ситуации в секторе Газа, которая связана с ракетными обстрелами юга Израиля, которая может привести к новому масштабному противостоянию.

Также украинская сторона выражает сочувствие в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа.