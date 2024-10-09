На складах ніколи не було. Де РФ могла взяти рідкісні гармати Д-74, які вже є на фронті

Росія почала використовувати рідкісну гармату типу Д-74 калібру 122-мм на фронті. Її на складах у окупантів ніколи не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Так, на базах консервації в РФ ті самі Д-74 не числились, натомість була прописана наявність аж 2 тисяч одиниць гаубиць М-30 калібру 122-мм, котрі відносяться взагалі до періоду Другої світової війни.

"Тому логічніше було очікувати на можливу появу в бойових порядках російських військ тих самих М-30, аніж рідкісних Д-74. Тим більш, як стверджують самі росіяни у своїх джерелах, гармати типу Д-74 були розпродані в "країни народної демократії" ще до 1980-хх років, тому якщо такі артсистеми й могли залишитись десь на складах зберігання, то їх треба було фігурально "викопувати із глибини сибірських руд", - йдеться у статті.

При цьому, як пише видання, ці Д-74 у своєму розпорядженні може мати Північна Корея, і ці самі артсистеми під індексом Type 59 у свій час виробляв Китай.

Кілька версій

Як зазначається в статті, не виключається одразу кілька версій про можливе походження згаданої вище Д-74 в бойових порядках армії РФ.

"Тому тут одночасно ймовірними можуть бути і версія про те, що цю Д-74 росіяни отримали в рамках "допомоги" від Північної Кореї, так і про те, що такий раритет рашисти справді відкопали у "глибині сибірських руд", - констатують автори.

Що відомо про гармату Д-74

122-мм гармата Д-74 - радянська буксирована гармата корпусної артилерії періоду 1950-х років. Вона призначалася для заміни в корпусній артилерії 122-мм гармати 1931-37 років.

До серії гармата прийшла з підвищеною балістикою та боєприпасом від танкової зброї М-62 використовувалася гільза, аналогічна 130-міліметровій. Д-74 була частиною нового дуплексу корпусної артилерії, що включав також 152-мм гармату-гаубицю Д-20.

Серійне виробництво Д-74 було розпочато в 1955 році, а перші серійні знаряддя були прийняті армією в 1956 році. Копія Д-74 також випускалася в Китаї, під позначенням Тип 59-1.